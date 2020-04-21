Arapgir'de fidanlar toprakla buluştu
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Malatya, Arapgir, Güncel

Arapgir'de fidanlar toprakla buluştu

Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde bin 500 dut fidanı toprakla buluştu.

21.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:03
Arapgir'de fidanlar toprakla buluştu

Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde bin 500 dut fidanı toprakla buluştu.

Arapgir Belediyesi, "Yeşil Arapgir" hedefine emin adımlarla ilerliyor. Daha yeşil bir ilçe ve daha yaşanabilir bir gelecek için sürdürülen ağaçlandırma seferberliği kapsamında ilçe genelinde bin 500 adet dut fidanı dikildi. Arapgir'de bölge iklimine uygun olan dut fidanlarının kullanıldığı ağaçlandırma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Başta ilçe merkezi olmak üzere tüm Arapgir genelinde yeşil dokuyu güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu "Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe bırakmak istiyoruz. Bu amaçla bu dönemde ağaçlandırmaya uygun olan her alana fidan dikeceğiz, boş yer bırakmayacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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