Arapgir'de covid-19 denetimleri devam ediyor Türkiye genelinde olduğu gibi Arapgir'de kapsamlı Covid-19 denetimleri gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir'de yaşayanların Covid-19 önlemlerine duyarlı olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Gürbüz Bulut, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası,Arapgir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık personelleri katıldı. Denetimler sırasında Arapgir'de yaşayanların Covid-19 önlemlerine duyarlı olduğunu ifade eden Başkan Cömertoğlu, işletme sahiplerinden korona virüsü önlemlerine karşı daha hassas ve dikkatli olmalarını istedi.

"Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla ilçedeki tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması konusunda gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde işletme sahiplerine Covid-19 önlemleri ve tedbirleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: Bültenler