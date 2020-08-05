Arapgir'de 19 mahallenin içme suyu sorunu çözülüyor Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Arapgir'e 1 adet 1500 tonluk, 2 adet 200 tonluk, 1 adet 50 tonluk içme suyu deposu yapıyor.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Arapgir'e 1 adet 1500 tonluk, 2 adet 200 tonluk, 1 adet 50 tonluk içme suyu deposu yapıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar tamamlandığında, Köseoğlu, Berenge, Yukarı Çörenge, Aşağı Çörenge, Aşağı Ulupınar, Yukarı Ulupınar, Hezenek, Çarşı, Cömertli, Mehmet Akif, Hocaali, Yeni, Çobanlı, Şıhlar, Yukarı Yenice, Aşağı Yenice mahalleleri, eski Arapgir'de ise Göz, Sekisu ve Osmanpaşa mahallelerinin su ihtiyaçları bu depolardan karşılanmış olacak.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli su tüketmelerini sağlamak üzere çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA