Arapça ve Kürtçe afet bilinci anlatılıyor
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Arapça ve Kürtçe afet bilinci anlatılıyor

22.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:58
Arapça ve Kürtçe afet bilinci anlatılıyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Temel Afet Bilinci Eğitmen eğitimini tamamlayan AFAD Gönüllüsü Binnur Gökdaş'ın hazırladığı, Ana Dilimle Anlıyorum isimli proje Sivil Düşün AB Programından destek almaya hak kazandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Temel Afet Bilinci Eğitmen eğitimini tamamlayan AFAD Gönüllüsü Binnur Gökdaş'ın hazırladığı, Ana Dilimle Anlıyorum isimli proje Sivil Düşün AB Programından destek almaya hak kazandı.

Adıyaman ve ülkemizin afet bölgesi olması nedeniyle Ana Dilimle Anlıyorum Projesini hazırlayan AFAD Gönüllüsü Binnur Gökdaş'ın bu projesi Sivil Düşün Avrupa Birliği Programı tarafından hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında 15 Kürtçe, 15 Arapça Afet öncesi Bilgilendirme Kartı, 2 Kürtçe, 2 Arapça yaklaşık 5'er dakikalık toplam 4 adet video hazırlandı.

Binnur Gökdaş, pandemi döneminde online olarak afet riski azaltma çalışmalarını yaygınlaştırmak için iki dilde afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken doğru davranışları anlatarak Adıyaman ve bölge halkının afetlere hazır hale gelmesi için online çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Gökdaş, dezavantajlı grupların afetlere hazır hale gelmesi için pandemi döneminde yaklaşık 6 aylık bir çalışma ile projenin hedef kitleye ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.

Gökdaş, "Afetler ile mücadelede afet gönüllülerine çok iş düşüyor. Projenin hedefine ulaşması için kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve aktivistlerin yaygınlaştırmaya destek vermesi gereklidir. Çalışmayı destekleyen Sivil Düşün AB Programına teşekkür ederiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Arapça ve Kürtçe afet bilinci anlatılıyor
Arapça ve Kürtçe afet bilinci anlatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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