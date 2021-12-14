Arapça Kitap ve Kültür Günleri 21-26 Aralık'ta Gaziantep'te yapılacak - Haberler
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Arapça Kitap ve Kültür Günleri 21-26 Aralık'ta Gaziantep'te yapılacak

Arapça Kitap ve Kültür Günleri 21-26 Aralık'ta Gaziantep'te yapılacak
AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Uluslararası Arap Kitap Yayıncıları Birliğinin düzenlediği Arapça Kitap ve Kültür Günleri, "Kitap Vatandır" sloganıyla 21-26 Aralık'ta Gaziantep'te yapılacak.

GAZİANTEP (AA) - Uluslararası Arap Kitap Yayıncıları Birliğinin düzenlediği Arapça Kitap ve Kültür Günleri, "Kitap Vatandır" sloganıyla 21-26 Aralık'ta Gaziantep'te yapılacak.

Birliğin yazılı açıklamasına göre, Türkiye'nin güneyinde yapılacak en kapsamlı Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan ve yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek fuara, Arap dünyasından 100'ü aşkın yayınevi katılacak.

Sloganı "Kitap Vatandır" olarak belirlenen Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nde birçok kültürel etkinlik, konferans, seminer ve imza günü düzenlenecek.

Açılış töreninin 21 Aralık'ta yapılması planlanan ve 26 Aralık tarihine kadar sürecek etkinliğe, yayınevlerinin yanı sıra kültür dünyasının önemli isimlerinin de katılımı bekleniyor.

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AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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