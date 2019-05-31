Arap zirvesi (2)

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde olağanüstü toplanan Arap liderlere, Filistin halkının çıkarlarını savunma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz başkanlığındaki zirvede konuşan Abbas, ülkesinin, Bahreyn'in başkenti Manama'da haziran ayında düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacağını yineledi ve Arap liderlerine hitaben, "Filistin halkının çıkarlarını savunmak isteyenlerin Filistin'in ortak tutumunu desteklemesi gerekir." dedi.

ABD'nin, uluslararası kararları çiğnemeyi hedefleyen Yüzyılın Anlaşması planına mutlak anlamda karşı olduklarını vurgulayan Abbas, Nisan 2018'de Suudi Arabistan'ın Zahran kenti ile Mart 2019'da Tunus'ta düzenlenen Arap zirvelerinde alınan kararlara atıfta bulundu.

Söz konusu zirvelerde ABD'nin Kudüs, Filistinli mülteciler, sınırlar, güvenlik ve Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili aldığı kararların tanınmadığı açıklanmıştı.

Abbas ayrıca, Körfez'deki petrol tesislerini hedef alan saldırıları da kınayarak, Arap ulusal güvenliğini tehdit eden saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ise Arap kimliğinin korunması için daha güçlü bir dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Hariri, Lübnan'ın hiçbir şart altında Arap kimliğinden feragat etmeyeceğini ve kardeş ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

19 yıl sonra yapılan olağanüstü zirve...

Mekke'deki zirve, Filistin İntifadası döneminde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen olağanüstü zirveden 19 yıl sonra düzenlenen ilk olağanüstü zirve olma özelliği taşıyor.

Bahreyn'in 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapması planlanıyor.

ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

(Bitti)

Kaynak: AA