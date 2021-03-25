Arap Yarımadası'nda köpeklerin insanlarla yaşadığının "en eski kanıtı" olan 6 bin yıllık kalıntılar bulundu
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Arap Yarımadası'nda köpeklerin insanlarla yaşadığının "en eski kanıtı" olan 6 bin yıllık kalıntılar bulundu

Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Kültür Sanat
Arap Yarımadası'nda köpeklerin insanlarla yaşadığının 'en eski kanıtı' olan 6 bin yıllık kalıntılar bulundu

Suudi Arabistan, ülkenin kuzeybatısındaki El-Ula kentinde bir arkeoloji ekibinin, Arap Yarımadası'nda köpeklerin insanlarla bir arada yaşadığını gösteren yaklaşık 6 bin yıl öncesine dayanan kalıntılar bulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan, ülkenin kuzeybatısındaki El-Ula kentinde bir arkeoloji ekibinin, Arap Yarımadası'nda köpeklerin insanlarla bir arada yaşadığını gösteren yaklaşık 6 bin yıl öncesine dayanan kalıntılar bulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, kalıntıların Ula kentinde Kraliyet Kurulu'nun kazıları sırasında Suudi Arabistan, Avustralya ve Avrupalı ??araştırmacıların bulunduğu arkeoloji ekibi tarafından keşfedildiği belirtildi.

Araştırmacıların ülkede tespit edilen en eski mezarlardan birinde bir köpeğe ait kemikler bulduğu kaydedilen haberde, kalıntıların, mezarın MÖ 4300 yılında kullanılmaya başlanmış olduğunu ve kullanımın 600 yıl sürdüğünü gösterdiği aktarıldı.

Ekibin bölgeleri uydu görüntüleri ve ardından helikopterden çekilen hava fotoğrafını kullanarak keşfettiği ve saha çalışmalarının 2018'in sonlarında başladığı belirtilen haberde, kazılarda bir köpeğin kemiğinin 26 parçasının, 4'ü çocuk 11 kişinin kemiklerinin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Ekibin köpeğin kemiklerinde, eklem iltihabı belirtilerini fark ettiği, bunun da orta yaşa veya yaşlılığa kadar insanlarla yaşadığına işaret ettiği vurgulanan haberde, köpek kemiklerinin MÖ 4200 ile 4000 yılları arasındaki döneme ait olduğu kaydedildi.

Bu keşfin, Arap Yarımadası'nda bölgenin eski sakinleriyle bir arada yaşayan köpeklerin bulunduğunun "en eski kanıtı" olduğu ifade edilen haberde, Arap Yarımadası'ndaki köpeklerin evcilleştirilmesine ilişkin şu ana kadar keşfedilen en eski delilin, bu kanıttan bin yıl sonraya dayandığına dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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