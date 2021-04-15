"Arap Uyanışı" Arap İsyanı'na mercek tutuyor

Şerif Hüseyin ve oğullarının öncülük ettiği, İngiltere ve Fransa'nın da aktif destek verdiği Arap İsyanı, "Arap Uyanışı" adlı çalışmada ele alınıyor.

Şerif Hüseyin ve oğullarının öncülük ettiği, İngiltere ve Fransa'nın da aktif destek verdiği Arap İsyanı, "Arap Uyanışı" adlı çalışmada ele alınıyor.

İlk olarak 1938'de yayımlanan ve defalarca baskısı yapılan kitapta Osmanlı'nın Hicaz ve Yemen topraklarını kaybettiği "Arap İsyanı" anlatılıyor.

Lübnanlı tarihçi, yazar ve diplomat George Antonius imzasını taşıyan eser, Mehmet Akif Koç ve Muhammed Karakuş'un çevirisiyle Selenge Yayınlarından çıktı.

Eserde, modern Arap dünyasının ortaya çıkışında önemli kilometre taşlarından biri olan ve Türkiye ile uluslararası camiada çokça konuşulan isyan süreci hakkındaki bilgiler yer alıyor. Öncesi ve sonrasıyla Arap İsyanı'nın önemli noktalarına mercek tutmayı ve kayıp halkayı tamamlamayı hedefleyen kitap, Arap milliyetçilerin özlemlerini ve ideallerini yansıttığı kadar, pişmanlık ve hayal kırıklıklarını da işliyor.

İsyan sürecine tanıklık eden ve bölgedeki Arap toplumunun önemli isimleriyle yakın temas içinde olan yazarın çalışması, Arap milliyetçiliğine dair ilk akademik çalışmalardan biri olarak da dikkati çekiyor.

Arap İsyanı'na ilişkin birçok sorunun yanıtını cevaplamayı amaçlayan eserin tanıtımında şu bilgiler yer alıyor:

"Türkiye'de ve uluslararası camiada, Arap İsyanı'na dair şimdiye kadar çok şey yazıldı, konuşuldu. Arapları ihanetle suçlayanlar da oldu, İngiliz altınlarının Şerif ailesini kandırdığını söyleyenler de. Ancak Türkçe literatürde hadisenin en önemli ayağı hep eksik kaldı veya göz ardı edildi, biraz da bilinçli olarak görülmek istenmedi."

Sürece dair pek çok sorunun cevabını okuyucuya aktaran eserde, Türkçe literatürde modern Ortadoğu tarihi, Arap milliyetçiliği, 1. Dünya Savaşı'nda Ortadoğu'daki siyasi ve askeri gelişmeler, Arap isyanı ve Arap-Yahudi ihtilafı gibi konularda çok sayıda atıf bulunuyor.

Tam adı "Arap Uyanışı - Arap Ulusal Hareketinin Öyküsü" olan çalışmaya, www.kitapyurdu.com adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani