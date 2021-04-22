Arap ülkelerinin büyükelçilerinin eşlerinden Ankara'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası yardımı
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Arap ülkelerinin büyükelçilerinin eşlerinden Ankara'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası yardımı

Arap ülkelerinin büyükelçilerinin eşlerinden Ankara'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası yardımı
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Arap ülkelerinin büyükelçilerinin eşleri, Ankara'daki ihtiyaç sahibi aileler için ramazan dolayısıyla gıda yardımı dağıttı.

Arap ülkelerinin büyükelçilerinin eşleri, Ankara'daki ihtiyaç sahibi aileler için ramazan dolayısıyla gıda yardımı dağıttı.

Türkiye'nin Kuveyt, Filistin, Fas, Sudan, Lübnan, Cezayir, Cibuti ve Umman büyükelçilerinin eşlerinin dahil olduğu Arap Büyükelçileri Eşleri grubu (AAW), Mamak ilçesinde özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere, içinde temel gıda maddelerinin yer aldığı ramazan kumanyası dağıttı.

Grubun dönem başkanlığını yürüten Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq'in eşi Nawal Bouchekkif Lazreq, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubun, 8 Arap ülkesi büyükelçilerinin eşlerini bir araya getirdiğini belirterek yakın gelecekte bunun genişlemesini beklediklerini söyledi.

Kuruluşundan bu yana grup olarak dayanışma ve hayırseverlik ilkelerini uygulamaya özen gösterdiklerini dile getiren Fas sefiresi Bouchekkif Lazreq, bu perspektifte ramazan ayı vesilesiyle gıda yardımı gibi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Lazreq, grubun faaliyetlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle büyük ölçüde kısıtlandığını söyledi.

Yapılan gıda yardımına ilişkin Bouchekkif Lazreq, "Yapılan bağışlarda, özellikle Ankara'da Kovid-19 salgınından ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan gıda kumanyaları yer alıyor. Sığınmacı aileler ve Türk kardeşlerimiz bu bağışlardan yararlandı." ifadelerini kullandı.

Yardım paketlerinin Kovid-19 maske-mesafe-hijyen kurallarına uyularak yapıldığını vurgulayan Bouchekkif Lazreq, kumanyaların bir kısmının açık alanda sınırlı sayıda aileye dağıtıldığını, dışarı çıkamayan ailelere ise kapıda teslim edildiğini söyledi.

Arap Büyükelçileri Eşleri grubu

Türkiye'nin Kuveyt, Filistin, Fas, Sudan, Lübnan, Cezayir, Cibuti ve Umman büyükelçilerinin eşlerini bir araya getiren Arap Büyükelçileri Eşleri grubu, Arap kültürünü Türk toplumuna ve Ankara'da bulunan diplomatik topluluğa tanıtmayı amaçlıyor.

2017'de kurulan grup, Arap ve Türk kültürlerini bir araya getirmek ve iki toplumun benzerliklerini ve zenginliklerini teşvik etmek için etkinlikler düzenliyor.

İlk başkanlığını Filistin, ikinci başkanlığını Kuveyt'in yaptığı grubun dönem başkanlığını, Fas yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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