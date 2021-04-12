Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu ramazan ayına yarın giriyor

Suudi Arabistan, Bahreyn, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Ürdün, Sudan, Katar, Irak, Lübnan, Kuveyt, Tunus ve Mısır ramazan ayının salı günü başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Ürdün, Sudan, Katar, Irak, Lübnan, Kuveyt, Tunus ve Mısır ramazan ayının salı günü başlayacağını duyurdu.

Nihai kararlarını dün bildirmeyen Suudi Arabistan ve Yemen'in yanı sıra Bahreyn, Filistin, BAE ve Sudan da ramazanın salı günü başlayacağını açıkladı.

Katar, Irak, Lübnan, Kuveyt, Tunus, Mısır, dün akşam hilalin görülememesi nedeniyle pazartesi gününün şaban ayının son günü olduğunu ve ramazan ayının ilk gününün salı olacağını duyurmuştu.

Irak'ta Sünniler salı, Şiiler çarşamba günü oruç tutmaya başlayacak

Irak Sünni Vakfından dün yapılan yazılı açıklamada, "Pazar akşamı ramazan hilali görülmemiştir. Şaban ayının pazartesi sona ermesi nedeniyle salı ramazan ayının ilk günü olacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ise ramazan ayının çarşamba günü başlayacağını açıkladı.

Irak'ta uzun yıllardır Sünniler ile Şiiler ramazan ayına farklı günlerde başlıyor.

Umman'da ramazan ayı çarşamba günü başlayacak

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, ramazan hilalinin görülmemesi nedeniyle ülkede ramazan ayına çarşamba günü girilecek.

Farklılık nereden kaynaklanıyor?

İslam hukukunda, esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor.

Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor.

İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle ramazan ayının başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak