Arap ülkelerinden Suudi Arabistan'a yönelik saldırıya tepki

Mısır, Kuveyt, Filistin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na Husilerce düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Mısır, Kuveyt, Filistin ve BAE'nin Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, Suudi Arabistan'ın Uluslararası Abha Havalimanı'na yönelik saldırı kınandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın "güvenliğine ve istikrarına yönelik her türlü tehdide karşı" birlik mesajı verildi.

Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıların derhal sona ermesi gerektiği belirtilen açıklamada, uluslararası topluma terörün tüm unsurlarıyla mücadele etme çağrısında bulunuldu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak, Suudi Arabistan Krallığını ve halkını hedef alan saldırının büyük bir suç olduğunu vurguladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Husilerin bölge istikrarına ve barışına zarar verdiğine" işaret edildi.

Abbas'tan destek çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Abbas, havalimanına yönelik saldırıyı kınayarak, Suudi Arabistan'a destek çağrısında bulundu.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife de Twitter hesabından, "İran silahlarıyla Uluslararası Abha Havalimanı'nı hedef alan Husi terörü masum insanları yaraladı" mesajını paylaştı.

Al Halife, Husi terörüne ve İran'ın desteğine karşı açık ve net bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Husilerin saldırısının barış çabalarını açıkça tehdit ettiğine dikkati çekerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini, Husileri terör örgütü olarak tanımaya çağırdı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys, olayı "bozgunculuk çıkaran büyük bir terör suçu" şeklinde değerlendirdi.

Öte yandan ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, Uluslararası Abha Havalimanı'nı hedef alan saldırı kınandı.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan, Asir bölgesindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na 02.21'de Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Husiler de Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na "cruise (seyir)" füzesi attıklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu, gün içerisinde yaptığı açıklamada Uluslararası Abha Havalimanı'nda hava trafiğinin normal seyrinde sürdüğünü duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA