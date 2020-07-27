Arap ülkelerinden Kurban Bayramı namazına yönelik Kovid-19 tedbirleri Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasından endişe eden 7 Arap ülkesi Kurban Bayramı namazlarının cami ve mescitlerde kılınmasını tamamen yasaklar ya da sınırlandırırken, 4 Arap ülkesi bu konuda serbestlik sağlamayı tercih etti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasından endişe eden 7 Arap ülkesi Kurban Bayramı namazlarının cami ve mescitlerde kılınmasını tamamen yasaklar ya da sınırlandırırken, 4 Arap ülkesi bu konuda serbestlik sağlamayı tercih etti.

Umman Kovid-19'la Mücadele Yüksek Komitesi Kurban Bayramı süresince şehirler arası gidiş gelişlerin, bayram namazının ve toplu bayramlaşmaların yasaklandığını duyurdu.

- Ürdün

Ürdün Vakıflar Bakanlığı ise virüsten korunma tedbirlerine dikkat edilerek ülkedeki tüm camilerde bayram namazlarının kılınacağını açıkladı.

Katar

Kovid-19 tedbirlerini gevşetme adımları kapsamında 2'inci aşamaya geçen Katar da sınırlı sayıda camilerin bayram namazı için açılacağını ve virüsten korunmak için gerekli önlemlere dikkat edileceğini bildirdi.

Sekiz Arap ülkesinin bayram namazına ilişkin düzenlemeleri

Suudi Arabistan, Fas, Mısır, Irak, Cezayir, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt Kurban Bayramı namazına ilişkin aldıkları kararları daha önce açıklamıştı.

Fas, Mısır, Irak, Cezayir ve BAE namazların evlerde kılınmasını talep ederken, Suudi Arabistan namazın, belirlenen cami ve mescitlerde eda edileceğini duyurdu.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ise Kovid-19 salgını nedeniyle Şam ve Şam kırsalında Kurban Bayramı namazının kılınmayacağını bildirdi.

Kuveyt ise İslami İşler ve Evkaf Bakanlığının belirlemiş olduğu mescit ve dış alanlarda namazın eda edilmesine onay verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA