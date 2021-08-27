Arap ülkelerinden Kabil'deki terör saldırılarına kınama
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Arap ülkelerinden Kabil'deki terör saldırılarına kınama

Arap ülkelerinden Kabil'deki terör saldırılarına kınama
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırılarını kınadı.

Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırılarını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki terör saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilerek, Afganistan'ın en kısa sürede istikrara kavuşması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada saldırıların "dinin emirleri, ahlaki ve insani değerlerle bağdaşmadığı" ve Suudi Arabistan'ın Afgan halkının yanında olduğu ifade edildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınındaki terör saldırılarını kınayarak hayatını kaybeden Afganistan ve ABD vatandaşları için başsağlığı diledi.

Açıklamada, Mısır'ın "terör, şiddet ve aşırıcılığın her türlüsüyle mücadele konusunda dayanışma içinde olduğu" vurgulandı.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Kabil'deki saldırılara tepki gösterilerek Irak'ın terörün her türlüsüne karşı olduğu ifade edildi.

Irak'ın terörle mücadelede uluslararası toplumun yanında yer aldığına işaret edilen açıklamada, terör örgütleriyle ideolojik olarak da mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınındaki terör saldırıları "alçakça bir cinayet" şeklinde nitelendirildi.

Afganistan'daki son gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, Afganistan'da istikrar ve güvenliğin acilen sağlanması gerektiği ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların tüm ahlaki ve insani değerlerle çelişen bir terör eylemi olduğunun altı çizildi.

Olaya ilişkin "korkakça yapılmış bir terör saldırısı" nitelendirilmesi yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken Afganistan'ın da bir an önce güvenlik, istikrar ve barışa kavuşması temenni edildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da şiddetin ve terörün her türlüsü reddedilerek "işlenen cinayetlere son verilmesi ve insanlığın bu kötülükten arındırılması" çağrısında bulunuldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki dün düzenlenen terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmaz üzere en az 110 kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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