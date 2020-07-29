Arap ülkelerinden bayram namazı için alınan Kovid-19 tedbirleri açıklaması
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Arap ülkelerinden bayram namazı için alınan Kovid-19 tedbirleri açıklaması

Arap ülkeleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Kurban Bayramı namazı için aldıkları koruyucu tedbirleri açıkladı.

Arap ülkelerinden bayram namazı için alınan Kovid-19 tedbirleri açıklaması
29.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:39

Arap ülkeleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Kurban Bayramı namazı için aldıkları koruyucu tedbirleri açıkladı.

Libya, Bahreyn, Fas, Cezayir, Suriye, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Irak, Kovid-19 salgınının yayılması endişesiyle cami ve açık alanlarda bayram namazının kılınmayacağını açıkladı.

Lübnan, Filistin, Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar salgın tedbirlerine dikkat edilerek bayram namazının kılınabileceğini duyururken, Yemen ve Tunus'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan

Lübnan Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, bayram namazının camilerde kılınacağı belirtilirken, camiye gelecek kişilerden abdestlerini evlerinde almaları, beraberlerinde seccade getirmeleri ve sosyal mesafeyi korumaları istendi.

Cami girişlerinde maske kontrolü de yapılacağı aktarılan açıklamada, yaşlıların, kadınların, çocukların ve hastaların camilere girmesine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Filistin

Filistin hükümeti ise bayram namazlarının açık alanlarda kılınması yönünde karar aldı.

Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, yaptığı yazılı açıklamada, namaz sırasında virüsten korunma tedbirlerine uyulmasının önemine dikkati çekerek, bayram hutbesinin de kısa tutulmasını istedi.

- Kuveyt

Kuveyt Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mizrim ise basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun İslami İşler ve Vakıflar Bakanlığının belirlemiş olduğu mescit ve açık alanlarda Kurban Bayramı namazının eda edilmesine onay verdiğini belirtti.

Açıklamada, salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyulmasının gerekli olduğu vurgulandı.

- Ürdün

Ürdün Vakıflar Bakanlığı ise virüsten korunma tedbirlerine dikkat edilerek ülkedeki tüm camilerde bayram namazlarının kılınacağını bildirdi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu seneki Kurban Bayramı namazının camiler ve hazırlanan mescitlerde kılınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, salgından korunma önlemleri kapsamında istisnai şartlardan dolayı bayram namazının açık alanlarda kılınmayacağı aktarıldı.

- Katar

Kovid-19 tedbirlerini gevşetme adımları kapsamında ikinci aşamaya geçen Katar da sınırlı sayıda caminin bayram namazı için açılacağını ve virüsten korunmak için gerekli önlemlere dikkat edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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