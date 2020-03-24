Arap ülkelerindeki yeni tip koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor
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Lübnan, Kuveyt, Tunus, Güncel

Arap ülkelerindeki yeni tip koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Lübnan'da 304, Tunus'ta 114, Umman'da 84, Kuveyt'te 191 ve Filistin'de 60'a yükseldi.

24.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:02
Arap ülkelerindeki yeni tip koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Lübnan'da 304, Tunus'ta 114, Umman'da 84, Kuveyt'te 191 ve Filistin'de 60'a yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 37 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 304'e yükseldiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığından ruhsat almayan bazı laboratuvarlarda yapılan testlerden de 47'sinin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, bunların kesin sonuçlarının takibinin yapıldığı kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı ise ülke genelinde 25 kişide daha virüs tespit edildiğini duyurdu.

Son verilerle toplam vaka sayısının 114'e yükseldiği belirtilen açıklamada, bunlardan 74'ünün yurt dışından gelenler olduğu aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı da ülkede 18 yeni vakanın tespit edildiğini ve vaka sayısının 84'e yükseldiğini duyurdu.

Son vakaların görüldüğü kişilerin tümünün Kuveyt vatandaşı olduğu kaydedilen açıklamada, 11'inin diğer hastalarla temas, 5'inin yurt dışı kaynaklı olduğu, 2'sinde ise incelemelerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı biri Hintli diğeri Filipinli 2 kişide daha virüs tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 191'e yükseldiğini ifade etti.

Bugün tespit edilen vakaların İngiltere'den gelen ve virüs tespiti yapılanlarla temastan kaynaklandığı aktarılan açıklamada ayrıca hastalıktan kurtulanların sayısının da 39'a yükseldiği belirtildi.

Filistin

Filistin hükümeti ise virüsün 1 kişide daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 60'a yükseldiğini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, düzenlediği basın toplantısında, "Ramallah kentinde ABD'den dönen bir kadında koronavirüs tespit edildi. Vaka sayısı da 60'a yükseldi." dedi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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