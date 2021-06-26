Arap ülkelerindeki idam cezasının kaldırılması için uluslararası komite kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arap ülkelerindeki idam cezasının kaldırılması için uluslararası komite kuruldu

Arap ülkelerindeki idam cezasının kaldırılması için uluslararası komite kuruldu
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Tunus eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki liderliğinde, Arap ülkelerinde idam cezasının kaldırılması için uluslararası bir komite kurulduğu belirtildi.

Tunus eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki liderliğinde, Arap ülkelerinde idam cezasının kaldırılması için uluslararası bir komite kurulduğu belirtildi.

ABD, Avrupa ve Arap dünyasından 100 kişinin katılımıyla zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıda Arap ülkelerindeki idam cezaları ele alındı.

Uluslararası İdam Cezalarını Kaldırma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, komitenin başkanlığına Merzuki'nin seçildiği ve eski İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Başkanı Sarah Leah Whitson, Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman ve eski Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Ahmed Tuma'nın da aralarında bulunduğu uluslararası şahsiyetlerden oluşan bir yönetim kurulu oluşturulmasına karar verildiği ifade edildi.

İdam cezasının uygulandığı pek çok ülkede yargıda şeffaflık ve adalet gibi temel unsurların olmamasıyla ilgili yapılan derin tartışmalar sonucunda söz konusu komitenin oluşturulmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Mısır rejiminden, son dönemde siyasi tutuklular hakkında verilen idam cezalarını infaz etmemesi istendi.

Pek çok Arap ülkesi, insan hakları kuruluşları tarafından, idam cezasını muhalifleri susturma aracı olarak kullanmakla suçlanıyor.

Mısır'da ise Kahire Ceza Mahkemesinin Eylül 2018'de aralarında Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile İhvan liderlerinden Safvet Hicazi'nin de olduğu darbe karşıtı 12 kişi hakkında verdiği idam cezası 14 Haziran'da Yargıtay tarafından onanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi: (2)
Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi: (2)
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran anlar: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran anlar: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: '(AB liderleri) Onları bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum.'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "(AB liderleri) Onları bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun Merve Dizdar
Spor Cristiano Burak Yılmaz Emre Kocadağ Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arap ülkelerindeki idam cezasının kaldırılması için uluslararası komite kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 00:06:03. #1.14#

title