Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları arttı
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Lübnan, Ürdün, Libya, Güncel

Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Lübnan'da 632'ye, Libya'da 25'e, Ürdün'de 391'e yükseldi.

14.04.2020 02:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 02:16
Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Lübnan'da 632'ye, Libya'da 25'e, Ürdün'de 391'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 632'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte yeni bir ölüm gerçekleşmediği, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 20 olduğu aktarıldı.

Libya

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, 17 kişiye koronavirüs teşhisi için test yapıldığı ve pozitif 1 vakayla birlikte ülkede toplam vaka sayısının 25'e çıktığı belirtildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir ise düzenlediği basın toplantısında, 2 kişinin daha enfekte olduğunu ve toplam vaka sayısının 391'e yükseldiğini kaydetti.

Yeni can kaybının olmadığını ifade eden Cabir, 215 kişinin de iyileştiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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