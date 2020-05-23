Arap ülkelerinde Kovid-19 sebebiyle ölüm ve vaka sayıları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 sebebiyle ölüm ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Mısır'da 28, Yemen'de 6, Fas ve Bahreyn'de de birer kişi hayatını kaybetti.

Arap ülkelerinde Kovid-19 sebebiyle ölüm ve vaka sayıları arttı
23.05.2020 23:03 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:03

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Mısır'da 28, Yemen'de 6, Fas ve Bahreyn'de de birer kişi hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 735'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 727 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 16 bin 513'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 628 olduğu ifade edildi.

- Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 6 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 39'a ulaştığı duyuruldu.

Ülkede 5 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 212'ye yükseldiği ülkede, 6 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Söz konusu rakamlar sadece Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgeleri kapsıyor.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı basın açıklamasında, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 198 olduğunu duyurdu.

Elyubi, 74 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının da 7 bin 406'ya çıktığını söyledi.

Ülke genelinde 261 hastanın daha iyileştiğini dile getiren Elyubi, böylece sağlığına kavuşan hasta sayısının 4 bin 638'e ulaştığını ifade etti.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybın 13'e çıktığını açıkladı.

Toplam vaka sayısının 8 bin 774 olduğu ülkede şimdiye kadar 4 bin 462 hastanın iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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