Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 407'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 338'e, Umman'da 308'e, Katar'da 154'e, Filistin'de 58'e ve Libya'da 48'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 407'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 338'e, Umman'da 308'e, Katar'da 154'e, Filistin'de 58'e ve Libya'da 48'e yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 3 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 683 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybının 407'ye, vaka sayısının da 58 bin 904'e çıktığı ülkede, 49 bin 20 kişi iyileşti.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle can kaybı 338'e yükseldi.

Ülkede 289 kişide daha virüs tespit edildi. Böylece vaka sayısı 56 bin 711'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 48 bin 917 olarak kayıtlara geçti.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 1311 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybının 308'e, vaka sayısının ise 65 bin 504'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 42 bin 772'ye ulaştı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, 410 yeni vaka belirlendi.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 154'e, vaka sayısı 106 bin 308'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 103 bin 23 oldu.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 532 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 58'e çıktı. Vaka sayısının 9 bin 587'ye yükseldiği Filistin'de 1770 kişi virüsü yendi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti.

87 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, 5 hasta iyileşti.

Libya'da virüs kaynaklı ölüm sayısı 48'e, vaka sayısı 1791'e yükseldi, 385 hasta iyileşti.

Kaynak: AA