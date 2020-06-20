Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 319'a, Umman'da 128'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 301'e yükseldi, Fas, Tunus ve Libya'da da vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 319'a, Umman'da 128'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 301'e yükseldi, Fas, Tunus ve Libya'da da vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 467 kişinin enfekte olduğu ve 536 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 319'a, vaka sayısının 39 bin 145'e, iyileşen kişi sayısının 30 bin 726'ya yükseldiği kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin salgın nedeniyle öldüğünü, 896 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu, 806 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Açıklamada, ölü sayısının 128'e, vakaların 28 bin 566'ya, iyileşenlerin sayısının 14 bin 780'e ulaştığı kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 301 olduğunu duyurdu.

Bakanlık, ülkede 388 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu ve vaka sayısının 44 bin 533'e çıktığını açıkladı.

Açıklamada, 758 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısının 31 bin 754'e yükseldiği kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, 188 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, 16 kişinin de iyileştiğini açıkladı.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 9 bin 801'e, iyileşen kişi sayısının 8 bin 133'e ulaştığı bildirildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasında 10 kişide daha Kovid-19 teşhis edilmesiyle toplam vaka sayısının 1156'ya çıktığı belirtildi.

Tunus'ta daha önce salgın nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği, sağlığına kavuşanların sayısının 1004'e ulaştığı açıklanmıştı.

Libya

Libya'da Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede 10 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı ve vaka sayısının 520'ye çıktığı belirtildi.

İki kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 83'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni can kaybı yaşanmadığı duyuruldu.

Ülkede salgın yüzünden 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA