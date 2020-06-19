Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 313'e, Umman'da 125, Bahreyn'de 55'e yükselirken; Fas,Filistin ve Libya'da vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı
19.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:28

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 313'e, Umman'da 125, Bahreyn'de 55'e yükselirken; Fas,Filistin ve Libya'da vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 313 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 604 artarak 38 bin 678'e ulaştığı, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 30 bin 190'a çıktığı aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 852 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 125'e, vaka sayısının 27 bin 670'e, sağlığına kavuşanların sayısının 13 bin 974'e yükseldiği kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 206 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 40 kişinin de sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 9 bin 280, iyileşen kişi sayısının da 8 bin 81 olduğu aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, vaka sayısının 834'e çıktığını, 611 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

- Libya

Libya'da Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 510 olduğunu bildirdi.

İyileşenlerin sayısının 81 olduğu belirtilen açıklamada Kovid-19 kaynaklı yeni can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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