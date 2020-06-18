Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 308'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 298'e, Umman'da 119'a, Bahreyn'de 53'e çıktı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı
18.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:42

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 308'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 298'e, Umman'da 119'a, Bahreyn'de 53'e çıktı. Fas ve Filistin'de ise vaka sayıları yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 308 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 541 artarak 38 bin 74'e ulaştığı, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 29 bin 512'ye çıktığı aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı da 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 298'e ulaştığını açıkladı.

Ülkede 388 kişide daha virüs tespit edildiğini bildiren Bakanlık, böylece vaka sayısının 43 bin 752'ye çıktığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, 704 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşan kişi sayısının 30 bin 241 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 739 kişinin enfekte olduğu, 1467 kişinin iyileştiği belirtildi.

Son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 119'a, vaka sayısının 26 bin 818'e, sağlığına kavuşanların sayısının 13 bin 264'e yükseldiği kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 53'e çıktığını duyurdu.

Açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 19 bin 961, toplam iyileşen sayısının 14 bin 185 olduğu ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplam vaka sayısının 45 artarak 9 bin 42'ye çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, virüsü yenerek sağlığına kavuşan sayısının da 7 bin 999 olduğu bildirildi.

Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm kaydedilmediği belirtilen açıklamada, şu ana kadar 213 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle ise yaptığı açıklamada son verilerle işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere ülkede vaka sayısının 769'a yükseldiğini belirtti.

Keyle, şu ana kadar bu vakalardan 570'inin sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Filistin'de Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Haber
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi...
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın 'Niye bakıyorsun?' kavgası kanlı bitti
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Sıla Şeyma Subaşı Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 18:16:28. #1.15#
title