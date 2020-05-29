Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 845'e, Yemen'de 57'ye Libya'da 5'e yükselirken, Bahreyn'de vaka sayısı arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
29.05.2020 00:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:59

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 845'e, Yemen'de 57'ye Libya'da 5'e yükselirken, Bahreyn'de vaka sayısı arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 845'e çıktığı belirtildi.

Ülkede bin 127 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısının 20 bin 793'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 154 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 5 bin 359'a ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan ülkedeki sağlık personeli ve doktorların güvenliği için gerekli önlemlerin alınmamasından dolayı Sağlık Bakanlığı protesto ediliyor.

Mısır Tabipler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısının 23'e çıktığı, doktorlar arasında vaka sayısının ise 350 olduğu belirtilmişti.

Yemen

Yemen Sağlık Bakanlığı da 4 kişinin daha salgın sebebiyle hayatını kaybetmesi sonucu can kaybının 57'ye çıktığını açıkladı.

Açıklamada, 18 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 278'e yükseldiği, 11 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybının 5'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadığı, toplam vaka sayısının 105 olduğu, 41 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bilgisine yer verildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 75 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı ve vaka sayısının 10 bin 52'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 154 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 5 bin 419'a ulaştığı, ülkedeki ölüm sayısının ise 15 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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