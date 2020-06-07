Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vakalar arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 346'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 276'ya, Umman'da 75'e, Katar'da 54'e yükselirken Ürdün ve Bahreyn'de vaka sayısı arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vakalar arttı
07.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:49

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 346'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 276'ya, Umman'da 75'e, Katar'da 54'e yükselirken Ürdün ve Bahreyn'de vaka sayısı arttı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1268 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 346'ya, vaka sayısının 12 bin 366'ya çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen sayısı ise 5 bin 186 olarak paylaşıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki can kaybının 276'ya, vaka sayısının 38 bin 808'e, iyileşen sayısının da 21 bin 806'ya yükseldiği bildirildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, can kaybının 54'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, vaka sayısının 68 bin 790'a, iyileşen sayısının ise 338'e yükseldiği belirtildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 75'e yükseldiği bildirildi.

Vaka sayısı 16 bin 882, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 451 olarak kayda geçti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da 13 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 808'e, iyileşen sayısının ise 606'ya yükseldiği aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 14 bin 763'e, iyileşen sayısının 2 bin 640'a çıktığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı Haber
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Haber
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı
Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı
Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı
Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı
Çeşme'de İtalyan sevgilisi ile tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisi ile tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı
Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin Bülent Ersoy Burak Özçivit Rafet El Roman Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Kadın Haziran Instagram
Şu an buradasınız: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vakalar arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 20:52:08. #1.14#
title