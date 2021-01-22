Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

22.01.2021 23:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:44
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 2 bin 218'e, Fas'ta 8 bin 105'e, Libya'da 1737'ye, Ürdün'de 4 bin 207'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 2 bin 218'e, Fas'ta 8 bin 105'e, Libya'da 1737'ye, Ürdün'de 4 bin 207'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 220 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 333 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 218'e, vakaların 272 bin 411'e, iyileşenlerin 161 bin 161'e çıktığı aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 1138 kişinin enfekte olduğu, 1351 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 8 bin 105'e, vakaların 464 bin 844'e, iyileşenlerin 440 bin 652'ye yükseldiği ifade edildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 21 kişinin hayatını kaybettiği, 794 yeni vaka tespit edildiği, 1043 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1737'ye, vakaların 112 bin 540'a, sağlığına kavuşanların sayısının 90 bin 952'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 730 kişinin enfekte olduğu, 796 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 4 bin 207'ye, vakaların 318 bin 911'e, iyileşenlerin sayısının da 304 bin 996'ya yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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