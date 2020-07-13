Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 393'e, Umman'da 259'a, Fas'ta 235'e ve Libya'da 39'a yükseldi.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
13.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:03

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 393'e, Umman'da 259'a, Fas'ta 235'e ve Libya'da 39'a yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 614 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu verilerle toplam ölü sayısının 393'e, vaka sayısının 55 bin 508'e yükseldiği aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı da 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybının 253'e çıktığını duyurdu.

Bakanlık, toplam vaka sayısının 76 artarak 15 bin 821'e, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 12 bin 676'a yükseldiğini açıkladı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 259'a yükseldiği bildirildi.

Ülkede 2 bin 164 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 58 bin 179 olurken, iyileşen hasta sayısı ise 37 bin 257 olarak kayda geçti.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 39'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte ülkede 44 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1433'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, hastalıktan iyileşenlerin sayısının 341 olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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