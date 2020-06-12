Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Fas'ta 212'ye, Umman'da 96'ya, Katar'da 70'e, Bahreyn'de 36'ya yükselirken, Libya'da vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Fas'ta 212'ye, Umman'da 96'ya, Katar'da 70'e, Bahreyn'de 36'ya yükselirken, Libya'da vaka sayıları arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Kovid-19'a yakalanan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece toplam can kaybının 212 olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 44 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 581'e çıktığı, şu ana kadar 7 bin 600 kişinin ise virüsü yendiği kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 96'ya yükseldiği bildirildi.

Ülkede 1117 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 21 bin 71 olurken, iyileşen hasta sayısı ise 7 bin 489 olarak kayda geçti.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, can kaybının 70'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkede 1517 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 76 bin 588 olurken, iyileşen hasta sayısının ise 7 bin 489 olduğu belirtildi.

Bakanlık son 24 saatte 1965 kişinin iyileşmesiyle, sağlığına kavuşan hasta sayısının 53 bin 296'ya yükseldiğini kaydetti.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise yeni tip koronavirüs sebebiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 600 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, vaka sayısının 17 bin 269'a, iyileşen sayısının 11 bin 903'e çıktığı ifade edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 36'ya yükseldiği belirtildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 393'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, hastalıktan iyileşenlerin sayısının 59'a çıktığı belirtildi.

Ülkede, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA