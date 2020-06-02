Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 269'a, Kuveyt'te 226'ya, Umman'da 59'a yükselirken Fas, Tunus ve Libya'da vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
02.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:59

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 269'a, Kuveyt'te 226'ya, Umman'da 59'a yükselirken Fas, Tunus ve Libya'da vaka sayıları arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısının 269'a yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, 596 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 35 bin 788 olduğu, toplam 18 bin 726 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bilgisi verildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının 226'ya yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 28 bin 649'a ulaştığı kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a, vaka sayısının ise 12 bin 799'a yükseldiği ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısının 7 bin 859'a çıktığı belirtildi.

Şu ana kadar 205 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısının 6 bin 291 olduğu aktarıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından vaka sayısının 1086'ya, sağlığına kavuşanların sayısının 965'e ulaştığı açıklandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 48 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Libya

Libya'daki Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 12 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 168'e çıktığı duyuruldu.

Ülkede bugüne kadar salgın nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Haber
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Haber
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı Haber
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Ali Babacan Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Metin Oktay Mehmet Aurelio Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ankara Oyunlar Haziran
Şu an buradasınız: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 16:02:01. #1.14#
title