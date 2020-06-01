Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 525'e, Kuveyt'te 220'ye, Irak'ta 215'e, Umman'da 50'ye, Katar'da 40'a yükselirken, Ürdün, Libya, Fas, Tunus, Bahreyn ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
01.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:05

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 525'e, Kuveyt'te 220'ye, Irak'ta 215'e, Umman'da 50'ye, Katar'da 40'a yükselirken, Ürdün, Libya, Fas, Tunus, Bahreyn ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 22 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 525'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1881 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 87 bin 142 olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 64 bin 306'ya ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam vefat sayısının 220'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 719 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 27 bin 762'ye ulaştığı kaydedildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 215'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede 429 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 6 bin 868'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 275 olduğu kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye, vaka sayısının ise 12 bin 223'e yükseldiği ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının 40'a yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, toplam vaka sayısı 58 bin 433, iyileşen hasta sayısı ise 33 bin 437 olarak paylaşıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saate 7 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğu ve vaka sayısının 746'ya yükseldiği kaydedildi.

İyileşen hasta sayısının 534'e ulaştığı aktarılan açıklamada, ülkede virüs nedeniyle yeni vefat kaydedilmediği bilgisine yer verildi.

Ürdün'de şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Libya

Libya'daki Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 26 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 156'ya çıktığı duyuruldu.

Ülkede bugüne kadar salgın nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 12 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 7 bin 819'a ulaştığı ifade edildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından vaka sayısının 1084'e ulaştığı açıklandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 48 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplam vaka sayısının 11 bin 804'e, iyileşen hasta sayısının da 7 bin 70'e ulaştığı belirtildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 13 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 1233'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 715'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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