Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor
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Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Koronavirüs, Güncel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 103, Cezayir'de 384'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Irak'ta vaka sayıları arttı.

20.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:44
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 103, Cezayir'de 384'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Irak'ta vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia düzenlediği basın toplantısında, 6 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 103'e yükseldiğini belirtti.

Rabia, 1122 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 10 bin 484'e çıktığını, iyileşenlerin sayısının da 1490'a ulaştığını söyledi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, 9 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 384'e yükseldiğini ifade etti.

Fevrar, 89 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 718'e yükseldiğini, sağlığına kavuşanların sayısının 1099 olduğunu kaydetti.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 484 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 7 bin 265'e yükseldiği aktarıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 35 yeni enfekte ile ülkedeki toplam vaka sayısının 1574'e, iyileşenlerin sayısının ise 1043'e yükseldiğini duyurdu.

Yeni can kaybının yaşanmadığı ülkede 82 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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