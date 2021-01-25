Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Filistin'de 5, Libya'da 19, Irak'ta 7, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 6, Kuveyt'te 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 5 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 470 yeni vaka tespit edildi ve 729 kişi iyileşti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, böylece toplam can kaybının 1967'ye yükseldiğini belirtti.

Son sayılarla birlikte, vaka sayısı 175 bin 416'ya, iyileşen kişi sayısı da 164 bin 109'a ulaştı.

Öte yandan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün yayılmasına engel olmak için Ürdün ve İsrail ile sınır kapılarının kapatılması konusunu görüştüklerini açıkladı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 19 kişinin hayatını kaybettiği, 741 yeni vaka tespit edildiği, 1092 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle vefat sayısının 1782'ye, vaka sayısının 114 bin 429'a yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının da 93 bin 342'ye ulaştığı aktarıldı.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 813 kişinin enfekte olduğu, 1585 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle can kaybının 13 bine, vaka sayısının 614 bin 576'ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 583 bin 127'ye çıktığı aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 591 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 820 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 798'e, vaka sayısının 281 bin 546'ya, iyileşen hasta sayısının da 255 bin 304'e ulaştığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 492 kişinin daha enfekte olduğu, 513 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 954'e, vaka sayısının 161 bin 777'ye, iyileşen hasta sayısının 154 bin 766'ya yükseldiği belirtildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 277 yeni vaka tespit edildiği, 123 kişinin ise iyileştiği bilgisi verildi.

Açıklamada, son verilerle vaka sayısının 149 bin 296'ya, iyileşen kişi sayısının 144 bin 981'e ulaştığı, 248 olan can kaybının ise değişmediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu