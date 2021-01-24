Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 993'e, Suudi Arabistan'da 6 bin 352'ye, Libya'da 1763'e, Umman'da 1521'e ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 792'ye yükselirken, Kuveyt ve Katar'da vaka sayılarında artış kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 993'e, Suudi Arabistan'da 6 bin 352'ye, Libya'da 1763'e, Umman'da 1521'e ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 792'ye yükselirken, Kuveyt ve Katar'da vaka sayılarında artış kaydedildi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 893 kişinin enfekte olduğu, 1704 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle can kaybının 12 bin 993'e, vaka sayısının 613 bin 763'e, iyileşen hasta sayısının da 581 bin 542'ye çıktığı aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 186 yeni vaka tespit edildiği, 211 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 6 bin 352'ye, vaka sayısının 366 bin 371'e, iyileşenlerin sayısının da 357 bin 939'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte Kovid-19 hastası 26 kişinin hayatını kaybettiği, 1148 yeni vaka tespit edildiği, 1298 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle vefat sayısının 1763'e, vaka sayısının da 113 bin 688'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının ise 92 bin 250'ye ulaştığı aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 72 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 558 yeni vaka kaydedildiği duyuruldu.

Son verilerle can kayıplarının 1521'e, vaka sayısının 133 bin 44'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 126 bin 262'ye ulaştığı ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 579 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 166 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 792'ye, vaka sayısının 277 bin 955'e, iyileşen hasta sayısının da 251 bin 484'e çıktığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 384 kişinin daha enfekte olduğu, 507 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam vaka sayısının 161 bin 285'e, iyileşen hasta sayısının da 154 bin 253'e yükseldiği belirtildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 247 yeni vaka tespit edildiği, 118 kişinin ise iyileştiği bilgisi verildi.

Açıklamada, son verilerle vaka sayısının 149 bin 19'a, iyileşen hasta sayısının da 144 bin 858'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed