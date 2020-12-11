Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 549'a, Suudi Arabistan'da 6 bin 23'e, Ürdün'de 3 bin 286'ya, Libya'da 1278'e, Lübnan'da 1182'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 607'ye yükselirken, Katar'da ise vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 549'a, Suudi Arabistan'da 6 bin 23'e, Ürdün'de 3 bin 286'ya, Libya'da 1278'e, Lübnan'da 1182'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 607'ye yükselirken, Katar'da ise vaka sayısı arttı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 23 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1347 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 12 bin 549'a, vaka sayısının da 572 bin 600'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının ise 503 bin 897'ye ulaştığı kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 11 kişi daha yaşamını yitirdi ve 168 yeni vaka tespit edildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 23'e, vaka sayısının da 359 bin 583'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 350 bin 108'e ulaştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 36 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 338 kişide virüs tespit edildiği, 3 bin 108 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 286'ya, vaka sayısının da 255 bin 459'a yükseldiği, 209 bin 746 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 5 kişi daha vefat etti, 697 yeni vaka kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 1278'e, vaka sayısının da 89 bin 880'e çıktığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 59 bin 839'a ulaştı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1518 kişinin enfekte olduğu, 953 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybı 1182'ye, vaka sayısı da 143 bin 705'e yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 97 bin 647'ye ulaştı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti ve 1196 yeni vaka kaydedildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 607'ye, vaka sayısının da 182 bin 601'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 162 bin 435 oldu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 164 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğu duyuruldu.

Son verilerle toplam vaka sayısının 140 bin 680, hastalığı yenenlerin sayısının ise 138 bin194 olduğu belirtilirken, virüs kaynaklı can kaybının 240 olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz