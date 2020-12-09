Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

09.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:34
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 501'e, Suudi Arabistan'da 6 bin 2'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 598'e, Katar'da 240'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 501'e, Suudi Arabistan'da 6 bin 2'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 598'e, Katar'da 240'a yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 24 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1735 yeni vaka tespit edildiği, 1782 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 12 bin 501'e, vaka sayısının 569 bin 873'e yükseldiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 499 bin 846'ya ulaştı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 13 kişinin daha hayatını kaybettiği, 159 kişide virüs tespit edildiği, 210 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 2'ye, vaka sayısının da 359 bin 274'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 349 bin 624 olduğu kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 1313 yeni vaka kaydedildi, 789 kişi de sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 598'e, vaka sayısının 180 bin 150'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 161 bin 84 oldu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 150 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 173 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Bakanlık, toplam can kaybının 240'a, vaka sayısının da 140 bin 353'e çıktığını, hastalığı yenenlerin sayısının 137 bin 881 olduğunu duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

İlgili Haberler

Almanya'da Covid-19 kaynaklı ölümler çığ gibi artıyor
Almanya'da Covid-19 kaynaklı ölümler çığ gibi artıyor
İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 60 bini aştı
İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 60 bini aştı
Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor
Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Ozan Tufan Serdar Aziz Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:41:40. #1.14#
title