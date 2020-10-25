Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

25.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:57
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 10 bin 623'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 269'a, Umman'da 1174'e, Kuveyt'te 746'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 10 bin 623'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 269'a, Umman'da 1174'e, Kuveyt'te 746'ya yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 55 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 554 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 140 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 10 bin 623'e, vakaların 451 bin 707'ye, iyileşenlerin 381 bin 349'a yükseldiği aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 15 kişinin vefat ettiği, 323 kişinin enfekte olduğu 335 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 5 bin 296'ya, vakaların 344 bin 875'e, iyileşenlerin 331 bin 330'a yükseldiği ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 27 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1095 kişinin enfekte olduğu, 1329 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1174'e, vakaların 112 bin 932'ye, iyileşenlerin sayısının da 99 bin 278'e çıktığı belirtildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 708 kişinin enfekte olduğu, 661 kişinin iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 746'ya, vakaların 121 bin 635'e, iyileşenlerin 112 bin 771'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Bülent Turan İlham Aliyev Enis Berberoğlu
Magazin Sinan Özen Serdar Ortaç Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Can Bartu Erol Bulut Rıza Çalımbay İsmail Kartal Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Ankara Yangın Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 17:00:29. #1.14#
title