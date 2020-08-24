Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 1446'ya, Fas'ta 920'ye, Kuveyt'te 518'e, Bahreyn'de 184'e, Filistin'de 147'ye, Lübnan'da 126'ya, Ürdün'de 14'e yükseldi.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
24.08.2020 23:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:47

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 1446'ya, Fas'ta 920'ye, Kuveyt'te 518'e, Bahreyn'de 184'e, Filistin'de 147'ye, Lübnan'da 126'ya, Ürdün'de 14'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 398 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1446'ya, vakaların 41 bin 858'e, iyileşenlerin sayısının da 29 bin 369'a çıktığı kaydedildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 920'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede 903 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 53 bin 252'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 37 bin 478 olduğu aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 432 kişinin enfekte olduğu ve 618 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 518'e, vaka sayısının da 80 bin 960'a çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 72 bin 925'e ulaştığı ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, 292 kişi enfekte oldu, 392 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 184'e, vaka sayısı 49 bin 330'a, iyileşen hasta sayısı ise 45 bin 981'e ulaştı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 553 kişide virüs tespit edildiği, 132 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybı 147'ye, vaka sayısı 25 bin 577'ye çıkarken, 16 bin 210 kişi sağlığına kavuştu.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 457 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, ülkede toplam can kaybının 126'ya, vaka sayısının 13 bin 155'e, iyileşen hasta sayısının da 3 bin 684'e yükseldiğini bildirdi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle iki kişinin daha hayatını kaybettiğini, 30 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, ülkede yaşamını yitirenlerin sayısının 14'e, toplam vaka sayısının 1639'a yükseldiği ifade edilirken, iyileşenlerin sayısının da 1352 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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