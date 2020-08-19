Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 507'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 367'ye, Filistin'de127'ye yükselirken, Katar ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
19.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:25

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 507'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 367'ye, Filistin'de127'ye yükselirken, Katar ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi ve 675 yeni vaka kaydedildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 507'ye, vaka sayısı da 78 bin 145'e yükselirken, 528 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı ise 69 bin 771 oldu.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle bir kişinin daha vefat ettiğini ve 435 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Son verilerle Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 367'ye, vaka sayısının da 65 bin 341'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 113 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının ise 58 bin 22'ye ulaştığı aktarıldı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 424 kişinin enfekte olduğu ve 522 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 127'ye, vaka sayısının da 23 bin 427'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 14 bin 321'e ulaştığı ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 295 yeni vaka tespit edildiği, 303 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 115 bin 956'ya, iyileşen hasta sayısının da 112 bin 658'e çıktığı aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 193 olduğu hatırlatıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 44 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece toplam vaka sayısının 1482'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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