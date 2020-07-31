Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Cezayir'de 1210'a, Kuveyt'te 447'ye, Fas'ta 353'e, Lübnan'da 59'a yükselirken, Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
31.07.2020 23:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 00:37

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Cezayir'de 1210'a, Kuveyt'te 447'ye, Fas'ta 353'e, Lübnan'da 59'a yükselirken, Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, ülkedeki toplam can kaybının 1210'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 563 yeni vaka tespit edilmesiyle vaka sayısının 30 bin 394 olduğu, 20 bin 537 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 447'ye yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 428 artışla 66 bin 957'ye ulaşırken, 57 bin 932 kişi de sağlığına kavuştu.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, toplam 353 kişinin hayatını kaybettiği, 1063 yeni vaka ile salgına yakalananların sayısının 24 bin 322 olduğu, 17 bin 658 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 59'a çıktığını açıkladı.

Bakanlık 224 kişinin daha virüse yakalandığını böylece toplam vaka sayısının 4 bin 555'e yükseldiğini duyurdu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 2 kişide daha virüs tespit edildiği, 12 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Bakanlık, toplam vaka sayısının 1193'e, iyileşenlerin sayısının 1084'e çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

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