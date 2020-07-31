Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Bahreyn'de 145'e, Filistin'de 84'e, Lübnan'da 57'ye, Cezayir'de 1200'e, Fas'ta 346'ya, Yemen'de 487'ye yükselirken Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
31.07.2020 02:37 | Son Güncelleme: 31.07.2020 02:40

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Bahreyn'de 145'e, Filistin'de 84'e, Lübnan'da 57'ye, Cezayir'de 1200'e, Fas'ta 346'ya, Yemen'de 487'ye yükselirken Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 390 kişide virüs tespit edildiği, 389 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 145'e, vakaların 40 bin 311'e, iyileşenlerin sayısının da 36 bin 920'ye çıktığı aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 380 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere tüm Filistin'de Kovid-19 nedeniyle toplam vefat edenlerin sayısı 84'e, hastalığa yakalananların sayısı 14 bin 838'e yükselirken 6 bin 289 kişi de sağlığına kavuştu.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 129 kişinin virüse yakalandığını duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 57, vaka sayısının 4 bin 331 olduğunu, 1753 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1200, vaka sayısının 29 bin 831 olduğu, 20 bin 82 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, toplam 346 kişinin hayatını kaybettiği, 1046 yeni vaka ile salgına yakalananların sayısının 23 bin 259 olduğu, 17 bin 490 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı toplam can kaybı 487'ye, 15 yeni hasta ile toplam vaka sayısı 1726'ya ulaşırken 856 kişi de sağlığına kavuştu.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 kişinin virüse yakalandığı, 9 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının 1514'e, iyileşenlerin sayısının 1187'ye yükseldiği belirtildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından, 4 kişide daha virüs tespit edildiği, 23 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Bakanlık, toplam vaka sayısının 1191'e, iyileşenlerin sayısının 1027'ye çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

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