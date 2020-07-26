Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1146'ya, Yemen'de 474'e, Fas'ta 305'e, Filistin'de 78'e, Lübnan'da 47'ye yükselirken, Tunus, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
26.07.2020 05:07 | Son Güncelleme: 26.07.2020 05:29

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1146'ya, Yemen'de 474'e, Fas'ta 305'e, Filistin'de 78'e, Lübnan'da 47'ye yükselirken, Tunus, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, 605 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1146'ya, vaka sayısının 26 bin 764'e yükseldiği, 18 bin 76 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 474'e yükselirken, vaka sayısının 1674, iyileşen hasta sayısının 780 olduğu aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 811 kişiye virüs teşhisi konulduğu belirtildi.

Böylece can kaybının 305'e, vaka sayısının da 19 bin 645'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının da 16 bin 282'ye ulaştığı ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 382 kişide virüs tespit edildiği bildirildi.

Böylece Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında virüs kaynaklı can kaybının 78'e, vaka sayısının da 12 bin 795'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının da 4 bin 256'ya ulaştığı belirtildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini, 175 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Bakanlık böylece toplam can kaybının 47'ye, vaka sayısının 3 bin 579'a çıktığını, 1671 kişinin sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, 9 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Vaka sayısının 1443'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 50, iyileşen kişi sayısının 1133 olduğu aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 8 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 1154 olduğunu duyurdu.

Ülkede, salgın nedeniyle şu ana kadarki vefat sayısının 11 olduğu hatırlatılırken, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1052'ye ulaştığı ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 313 kişinin enfekte olduğunu, 393 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Bugüne kadar can kaybının 343, vaka sayısının 58 bin 562, sağlığına kavuşan sayısının ise 51 bin 628 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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