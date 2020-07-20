Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Bahreyn'de 1, Cezayir'de 10, Filistin'de 2, Fas'ta 4 kişi hayatını kaybederken Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
20.07.2020 06:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 06:54

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Bahreyn'de 1, Cezayir'de 10, Filistin'de 2, Fas'ta 4 kişi hayatını kaybederken Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, 531 kişinin de enfekte olduğunu açıkladı.

Salgından ölenlerin sayısının 125'e toplam vaka sayısının ise 36 bin 4'e yükseldiği, iyileşenlerin ise 765 kişi olduğu kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada pazar günü 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve ülkede 535 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam 23 bin 84 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, 1078 kişinin hastalıktan yaşamını yitirdiği, iyileşenlerin ise 16 bin 51 kişi olduğu bildirildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, 467 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Toplam 64 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 10 bin 54, iyileşenler ise 2 bin 95 olarak kayda geçti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 212 kişinin enfekte olduğu, 301 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, can kaybının 273'e, vaka sayısının 17 bin 236'ya, iyileşen sayısının 14 bin 921'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 26 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1374'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, toplam vefat sayısının 50, iyileşenlerin ise 1097 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 4 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam bin 1218 vaka olduğunu duyurdu.

Açıklamada, salgından toplam vefat edenlerin 11 olduğu dile getirilen ülkede 2 kişinin daha iyileştiği, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1024'e ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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