Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1057'ye, Libya'da 47'ye yükselirken, Lübnan, Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
17.07.2020 20:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:22

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1057'ye, Libya'da 47'ye yükselirken, Lübnan, Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 1057'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 593 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 21 bin 948'e yükseldiği, 15 bin 370 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha hayatını kaybettiği, 52 kişinin enfekte olduğu, 6 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 47'ye, vakaların 1704'e, iyileşenlerin 380'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 101 kişinin daha enfekte olduğu aktarıldı.

Toplam vaka sayısının 2 bin 701'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, toplam can kaybının 40, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 1425 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 9 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1336'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 1095 hastanın iyileştiği ülkede, şu ana kadar salgından 50 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1209'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 3 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam 1021 hastanın iyileştiği ülkede, şu ana kadar salgından 10 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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