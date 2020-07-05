Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 368'e Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 323'e, Umman'da 213'e, Katar'da 128'e yükseldi.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
05.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:14

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 368'e Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 323'e, Umman'da 213'e, Katar'da 128'e yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 638 kişinin enfekte olduğu, 520 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 368'e, vakaların 49 bin 941'e, iyileşenlerin 40 bin 463'e yükseldiği aktarıldı.

BAE

BAE'de 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü, 683 kişinin enfekte olduğu, 440 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, can kaybının 323'e, vakaların 51 bin 540'a, iyileşenlerin 40 bin 297'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Umman

Umman'da 10 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda toplam can kaybının 213'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1072 Kovid-19 vakası tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, toplam vaka sayısının 46 bin 178'e yükseldiği kaydedildi.

Katar

Katar'da, Kovid-19 hastası 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 616 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Ülkedeki can kaybının 128'e, vakaların 99 bin 799'a çıktığı aktarılan açıklamada, toplam iyileşen sayısı 92 bin 284 olarak paylaşıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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