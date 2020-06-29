Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 350'ye, Umman'da 169'a, Katar'da 113'e yükselirken, Lübnan ve Tunus'ta ise vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
29.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:14

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 350'ye, Umman'da 169'a, Katar'da 113'e yükselirken, Lübnan ve Tunus'ta ise vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 582 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 350, vaka sayısının da 45 bin 524 olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 36 bin 313'e ulaştığı aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 910 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 169'a, vaka sayısının da 39 bin 60'a yükseldiği bildirilen açıklamada, 22 bin 422 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bilgisine yer verildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 113'e çıktığı duyuruldu.

Ülkede 693 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 95 bin 106'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 80 bin 170'e ulaştığı ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 1745'e çıktığı bildirildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 1170 olduğu belirtildi.

Lübnan'da can kaybı 34 olarak duyurulmuştu.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla vaka sayısının 1172'ye yükseldiği, toplam 1029 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Yeni can kaybı yaşanmayan Tunus'ta ölü sayısının 50 olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Manşet

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