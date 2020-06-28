Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Lübnan'da can kaybı yükselirken, Katar ve Libya'da vakalar arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
28.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:21

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Lübnan'da can kaybı yükselirken, Katar ve Libya'da vakalar arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 551 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Ülkedeki toplam can kaybının 348'e, vaka sayısının da 44 bin 942'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının ise 908 artışla 35 bin 494'a yükseldiği aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 437 kişinin enfekte olduğu ve 577 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 313'e, vakaların 47 bin 797'ye, sağlığına kavuşanların 36 bin 411'e yükseldiği aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha öldüğünü ve 462 yeni vaka görüldüğünü kaydetti.

Toplam can kaybının 78, vakaların ise 25 bin 267'ye çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 19 bin 781'ye ulaştığı bildirildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin enfekte olduğunu, 33 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Açıklamada, can kaybının 34'e, vakaların 1740, iyileşenlerin sayısının da 1153'e çıktığı ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ülkede 750 kişinin daha enfekte olduğunu duyurdu.

Toplam vaka sayısının 94 bin 413'e çıktığı belirtilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1477 artışla 78 bin 702'ye ulaştığı bilgisi verildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, 14 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 29 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, vakaların, 727'ye, sağlığına kavuşanların ise 171'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Manşet

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