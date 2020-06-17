Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 306'ya, Umman'da 116'ya, Katar'da 82'ye yükselirken, Fas'ta vaka sayısı arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
17.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:24

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 306'ya, Umman'da 116'ya, Katar'da 82'ye yükselirken, Fas'ta vaka sayısı arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülkede toplam can kaybının 306'ya yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 37 bin 533'e ulaştığı ve iyileşen 690 kişiyle beraber sağlığına kavuşan kişi sayısının 28 bin 896'ya çıktığı kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 810 kişinin enfekte olduğu, 708 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki can kayıplarının sayısının 116'ya, vaka sayısının 26 bin 79'a, sağlığına kavuşanların sayısının 11 bin 797'ye yükseldiği kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 82 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 1097 yeni vaka tespit edilirken 1711 kişi de sağlığına kavuştu.

Vaka sayısının da 83 bin 174'e çıktığı belirtilen açıklamada, 62 bin 172 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 54 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu, 23 kişinin hastalığı yendiği ifade edildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 8 bin 985'e, iyileşen sayısının 7 bin 960'a çıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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