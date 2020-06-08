Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 370'e, Kuveyt'te 269'a, Umman'da 81'e, Katar'da 57'ye, Bahreyn'de 26'ya yükselirken, Lübnan, Libya ve Fas'ta vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
08.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:15

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 370'e, Kuveyt'te 269'a, Umman'da 81'e, Katar'da 57'ye, Bahreyn'de 26'ya yükselirken, Lübnan, Libya ve Fas'ta vaka sayıları arttı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 24 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1115 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 370'e, vaka sayısının 13 bin 481'e çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen sayısı ise 5 bin 572 olarak paylaşıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 5 can kaybının daha yaşandığı, 662 kişiye virüs teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ölü sayısının 269'a, vaka sayısının 32 bin 510'a çıktığı kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 604 kişinin enfekte olduğu, 342 kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkedeki can kaybının 81'e, vaka sayısının ise 17 bin 486'ya çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen sayısının 3 bin 793'e yükseldiği aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1368 kişinin enfekte olduğu duyuruldu.

Açıklamada, can kaybının 57'ye, vaka sayısının 70 bin 158'e ulaştığı belirtildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkedeki can kayıplarının sayısının 26'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 15 bin 417'ye, iyileşen sayısının 10 bin 326'ya çıktığı ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 kişiye daha virüs bulaştığı, ülkedeki vaka sayısının 1350'ye çıktığı kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi de 10 yeni vaka ile ülkedeki vaka sayısının 266'ya yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada yeni bir ölümün yaşanmadığı aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu, 6 kişinin ise hastalığı yendiği duyuruldu.

Açıklamada, vaka sayısının 8 bin 250'ye iyileşen sayısının 7 bin 370'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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