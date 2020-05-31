Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 503'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 264'e, Kuveyt'te 212'ye, Umman'da 46'ya, Katar'da 38'e, Bahreyn'de 18'e yükselirken, Tunus ve Fas'ta vaka sayısı arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
31.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:25

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 503'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 264'e, Kuveyt'te 212'ye, Umman'da 46'ya, Katar'da 38'e, Bahreyn'de 18'e yükselirken, Tunus ve Fas'ta vaka sayısı arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin daha ölmesiyle, yaşamını yitirenlerin sayısının 503'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 1877 yeni vaka kaydedildiği ve toplam sayının 85 bin 261 olduğu, iyileşen hasta sayısının ise 62 bin 442'ye ulaştığı kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının, 264'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, vaka sayısının ise 34 bin 557 olduğu, toplam 17 bin 932 kişinin sağlığına kavuştuğu bilgisi verildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 212'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının, 27 bin 43, iyileşen sayısının 11 bin 386'ya çıktığı ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 11 bin 437 olduğu, toplam 2 bin 396 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 38'e, vaka sayısının 56 bin 910'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, toplam iyileşen sayısı da 30 bin 290 olarak paylaşıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 18'e çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, vaka sayısının 11 bin 288 olduğu, toplam 6 bin 673 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 1077'ye çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, virüs nedeniyle yeni ölümlerin yaşanmadığı kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 7 bin 783'e çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, can kaybının 204 olduğu, 5 bin 412 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Yemen

Yemen'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yetkililerinden milletvekili Salih es-Senebani de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Partiye bağlı alsahwa.net internet sitesinin haberine göre, ülkesinde yaşanan savaş nedeniyle uzun yıllardır Sudan'ın başkenti Hartum'da ikamet eden Senebani, bu sabah vefat etti.

Yemen'in başkenti Sana'daki 15. bölgeden milletvekili olan Senebani, Husilerin 2014'te kenti ele geçirmelerinin ardından ülkeden ayrılmıştı.

Yemen'de son verilere göre, Kovid-19 kaynaklı 77 can kaybı, 310 da vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi Haber
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni...
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Çin, koronavirüse karşı 'yüzde 99 etkili olacak' aşı geliştirdi
Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bülent Kuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Haziran Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 17:28:06. #1.14#
title