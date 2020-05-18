Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 630'a, Suudi Arabistan'da 312'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 220'ye, Cezayir'de 548'e, Irak'ta 123'e, Yemen'de 21'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 630'a, Suudi Arabistan'da 312'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 220'ye, Cezayir'de 548'e, Irak'ta 123'e, Yemen'de 21'e yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığının twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid -19 nedeniyle 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 510 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkedeki virüs kaynaklı can kabının 630'a, vaka sayısının 12 bin 229'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 172 olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ülkedeki toplam can kaybının 312'ye çıktığını belirtti.

Ülkede bugün 2 bin 736 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 54 bin 752'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, 2 bin 56 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 25 bin 722 olduğu bildirildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığının açıklamasında, 6 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ölü sayısının 220'ye yükseldiği kaydedildi.

Ülkede 731 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 23 bin 358'e, iyileşenlerin sayısının 8 bin 512'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 198 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Ülkedeki virüs kaynaklı can kabının 548'e, vaka sayısının 7 bin 19'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 507'ye ulaştığı aktarıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 144 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 123'e, vaka sayısının 3 bin 404'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 218'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle Hadramevt ilinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 21'e, vaka sayısının 126'ya yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA