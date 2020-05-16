Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 302, Kuveyt'te 107, Katar'da 15'e yükselirken, Bahreyn ile Yemen'de de vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
16.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:50

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 302, Kuveyt'te 107, Katar'da 15'e yükselirken, Bahreyn ile Yemen'de de vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdelali, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ülkedeki toplam can kaybının 302'ye çıktığını belirtti.

Ülkede bugün 2 bin 840 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu ve toplam vaka sayısının 52 bin 16'ya ulaştığını kaydeden Abdelali, bin 797 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 23 bin 666 olduğunu söyledi.?

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirmesinin yanı sıra 855 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Böylece ülkedeki toplam can kaybının 107, vaka sayısının da 13 bin 802'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, 203 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 3 bin 843'e ulaştığı kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 1 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve böylece can kaybının 15'e çıktığı belirtildi.

Ülkede bin 547 kişide daha virüs belirlendiği ve toplam enfekte sayısının 30 bin 972'ye çıktığı bildirilen açıklamada, 242 hastanın sağlığına kavuşmasıyla da iyileşenlerin sayısının 3 bin 788'e ulaştığı ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 72 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 6 bin 654'e, iyileşenlerin sayısının da 113 artarak 2 bin 753'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan 14 Mayıs'ta yapılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 10 olduğu duyurulmuştu.

Yemen

Sözde Husi hükümetinin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, düzenlediği basın toplantısında, 2 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 4'e ulaştığını belirtti.

Mutevekkil, 5 Mayıs'ta Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Sana'daki bir otelde ölü bulunan Somalili bir göçmene yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söylemişti.

Yemen'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde virüs kaynaklı can kaybının 15, vaka sayısının da 106 olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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